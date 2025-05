Au cumpărat un jucător și pot finaliza alte două transferuri

Clubul lombard l-a achiziționat deja pe Petar Sucic (21 de ani / Croația / mijlocaș defensiv / Dinamo Zagreb / 14 milioane de euro) și cel mai probabil îl va cumpăra și pe Nicola Zalewski (23 de ani / Polonia / mijlocaș stânga / AS Roma). Polonezul a fost împrumutat pentru jumătate de an de la rivala din Serie A, după ce intrase în conflict cu antrenorul Ivan Juric, și are clauză de cumpărare pentru doar 6.5 milioane de euro.



De asemenea, "nerazzurrii" sunt aproape să se înțeleagă cu Olympique Marseille pentru transferul lui Luis Henrique (23 de ani / Brazilia / extremă dreapta), pentru care echipa franceză cere 30 de milioane de euro.



Pe lista de achiziții al milanezilor se mai află Nico Paz (20 de ani / Argentina / mijlocaș ofensiv / Como), Giacomo Raspadori (25 de ani / Italia / atacant / Napoli), Koni De Winter (22 de ani / Belgia / fundaș central / Genoa), Oumar Solet (25 de ani / Franța / fundaș central / Udinese), Sam Beukema (26 de ani / Olanda / fundaș central / Bologna), Jhon Lucumi (26 de ani / Columbia / fundaș central / Bologna), Samuele Ricci (23 de ani / Italia / mijlocaș central / Torino) și Morten Frendrup (24 de ani / Danemarca / mijlocaș central / Genoa).



De cine se poate despărți Inter Milano în această vară

La capitolul plecări, Inter se va despărți sigur de Martin Satriano (24 de ani / Uruguay / atacant), pentru care Lens va achita clauza de cumpărare de 5 milioane de euro, iar Raffaele Di Gennaro (31 de ani / portar), Stefan de Vrij (33 de ani / fundaș central), Joaquin Correa (30 de ani / atacant) și Marko Arnautovic (36 de ani / atacant) își vor termina contractele luna viitoare și nu au fost anunțate încă înțelegeri pentru prelungiri.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu jucătorii care revin după împrumuturi, respectiv Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Tajon Buchanan (Villarreal), Filip Stankovic (Venezia), Tomas Palacios (Monza), Aleksandar Stankovic (FC Luzern), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria), Zinho Vanheusden (Mechelen), Eddie Salcedo (OFI Creta), Franco Carboni (Venezia), Issiaka Kamate (Modena), Alessandro Fontanarosa (Carrarese), Luca Di Maggio (Perugia), Giacomo Stabile (Alcione), Francesco Stante (Pergolettese), Amadou Sarr (Foggia), Enoch Owusu (St. Gallen), Paolo Raimondi (Pro Palazzolo) și Jan Zuberek (Avellino). Cel mai probabil, majoritatea vor fi împrumutați din nou sau vânduți, în următoarea perioadă de mercato.



Foto - Getty Images