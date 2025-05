LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Inter Milano și FC Barcelona se înfrunta în manșa secundă a semifinalelor Champions League, după nebunia 3-3 din tur de pe terenul catalanilor.

Atunci, Lamine Yamal (24), Ferran Torres (38) și Yann Sommer (65 - autogol), respectiv Marcus Thuram (1) și Denzel Dumfries (21, 63) au oferit o partidă spectaculoasă, cu răsturnări de scor, demnă de o semifinală UEFA Champions League.

Inter, cu sau fără Lautaro Martinez și Benjamin Pavard?



Decizia de a-i folosi pe fotbaliştii Lautaro Martinez şi Benjamin Pavard, reveniţi după accidentări, în meciul de marţi cu FC Barcelona din manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor, va fi luată marţi dimineaţă, a anunţat luni antrenorul lui Inter Milano, Simone Inzaghi, citat de AFP.

"Senzaţiile pe care le vor avea la antrenament în această după-amiază (luni - n. r.) vor fi foarte importante pentru Lautaro şi Pavard", a declarat Simone Inzaghi, într-o conferinţă de presă.

"Vom urmări antrenamentul lor de luni, apoi vom vedea cum sunt la exerciţiile pentru muşchi de marţi dimineaţa şi vom lua decizia împreună cu jucătorii şi staff-ul medical, încercând să facem, ca întotdeauna, cea mai bună alegere pentru Inter", a continuat el.

"Pavard s-a antrenat pentru prima dată duminică şi senzaţiile lui au fost amestecate (...) Lautaro nu s-a antrenat după meciul tur", a amintit Inzaghi, citat de Agerpres.

Căpitanul argentinian al lui Inter, care a marcat opt goluri în acest sezon în Liga Campionilor, a fost înlocuit la pauza meciului de la Barcelona (3-3) din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Inter a anunţat a doua zi că Lautaro are o întindere la ischiogambierii coapsei stângi, care părea să excludă participarea sa la meciul retur.

Pavard a ratat partida tur după ce a suferit o întindere la glezna stângă cu câteva zile mai devreme, într-un meci din Serie A.

"Ştim cu toţii cât de important e Benji pentru noi, experienţa pe care ne-a adus-o, sperăm că va putea juca", a recunoscut colegul său din apărare, Alessandro Bastoni.

”Pedri este mai important decât Lamine Yamal, Raphinha sau Lewandowski”



Fostul fotbalist german Toni Kroos, care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, a declarat că Pedri este cel mai bun mijlocaş din lume şi este mult mai important în angrenajul echipei FC Barcelona decât Lamine Yamal, Robert Lewandowski sau Raphinha, relatează ESPN.

Yamal, Lewandowski şi Raphinha au strâns împreună 86 de goluri în toate competiţiile din acest an pentru a păstra Barcelona pe traseul celor trei obiective până la finalul sezonului.

Totuşi, Toni Kroos, care s-a retras vara trecută, crede că Pedri este cheia succesului Barcelonei sub bagheta lui Hansi Flick în acest sezon.

''Pentru mine, un jucător ca Pedri este mai important decât Lamine Yamal, Raphinha sau Lewandowski'', a spus fostul internaţional german la podcastul său, intitulat ''Einfach mal Luppen''.

''El este un jucător pe care îl regreţi atunci când nu joacă, indiferent împotriva cui joci. El nu doar că marchează goluri sau furnizează pase decisive, dar el oferă şi soluţii'', a mai spus fostul jucător al echipei Real Madrid.

Pedri, 22 de ani, a lăsat în urmă problemele cu accidentările care l-au ţinut chinuit în sezoanele recente. El a avut 54 de apariţii în acest sezon, reuşind să marcheze şase goluri şi dând pasele decisive pentru alte şapte goluri.

Barcelona va avea nevoie din nou de el, marţi, când se va deplasa pentru meciul retur cu Inter Milano din semifinala Ligii Campionilor, după egalul 3-3 de pe Stadionul Olimpic Montjuic, de săptămâna trecută.

''Am urmărit ce a făcut Pedri în acest sezon'', a mai spus Toni Kroos. ''În Liga Campionilor, el este mai bun decât oponenţii săi în fiecare meci'', potrivit lui Kroos.

''În La Liga, diferenţa, dintre el şi oponenţii săi, este şi mai mare. Dacă pierzi un jucător ca el, vei observa. El este cel mai bun'', a mai spus Toni Kroos, conform Agerpres.

''El este unul dintre puţinii mijlocaş cu abilitatea de a trece de jucători când nu există spaţiu. Un jucător ca Pedri te ajută în fiecare zonă a jocului'', a explicat fostul internaţional german.

După Inter Milano, Barcelona are un eventual meci pentru titlu în El Clasico împotriva fostei echipe a lui Kroos, Real Madrid, duminică. Catalanii vor intra în teren cu un avans de patru puncte în fruntea La Liga.

Kroos îşi aminteşte cât de dificil a fost să îl oprească pe Pedri când juca.

''Am experimentat acest lucru chiar eu, mai ales la un meci'', a continuat fostul jucător al madrilenilor. ''El ne-a demolat acasă. O dată sau de două ori am crezut că îl puteam depăşi, pentru că nu părea să fie atât de rapid, dar el driblează atât de bine şi nu am putut să îl opresc nici chiar prin fault'', a mai spus fostul mijlocaş german.

''El nu este ca Messi, a cărui viteză de deplasare o vezi. Pedri nu pare să fie atât de rapid, dar chiar este'', a încheiat fostul internaţional german.