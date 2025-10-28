Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, și rivala AC Milan au ajuns la un acord final privind construcția noii arene care va înlocui legendarul San Siro, într-o investiție totală estimată la 1,5 miliarde de euro.

Potrivit publicației Milano Finanza, actul de cumpărare al vechiului stadion și al terenurilor adiacente ar urma să fie semnat până la finalul lunii octombrie, cu lucrările de demolare parțială și reconstrucție programate să înceapă în 2027. Finalizarea proiectului este estimată pentru 2031.

Bijuteria de 1,5 MILIARDE de euro prinde contur!

Noua arenă va avea 71.500 de locuri, cu 9.000 mai puține decât actualul stadion, dar va oferi condiții ultramoderne, cum ar fi zone de ospitalitate premium, spații comerciale, hoteluri și chiar o zonă rezidențială integrată.

Proiectul este realizat de birourile de arhitectură Foster + Partners și Manica, aceleași care au proiectat stadionul lui Tottenham și arena „Etihad” din Manchester.

În total, investiția de 1,3 miliarde de euro pentru construcție și 197 de milioane de euro pentru achiziția terenului va fi împărțită între cele două cluburi milaneze, printr-un plan financiar în trei etape.

Primele costuri vor fi acoperite printr-un împrumut-punte pe 2-3 ani, urmat de o finanțare pe termen lung, bazată exclusiv pe capital privat, în special american.

Actualul stadion, inaugurat în 1926 și renovat ultima dată pentru Campionatul Mondial din 1990, va fi parțial demolat după Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, găzduită chiar la Milano. O parte din tribuna a doua va fi păstrată, ca simbol istoric.

