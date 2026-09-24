Transferat în urmă cu un an din Israel pentru 400.000 de euro, Nikita Stoinov (21 de ani) a devenit titular incontestabil în centrul apărării lui Dinamo. În sezonul precedent a jucat în centrul defensivei alături de Kennedy Boateng, iar acum este titular alături de Martin Pascual, cu Nuno Campos antrenor.

Evoluțiile tot mai bune i-au adus și o creștere impresionantă a cotei de piață. Este evaluat în prezent la 1,8 milioane de euro și este monitorizat de cluburi importante din străinătate, anunță impresarul său, care este convins că transferul reprezintă doar o chestiune de timp.

Dinamo poate rămâne fără Nikita Stoinov

Stoinov a fost ofertat din MLS, dar impresarul său anunță că acesta se va transfera în campionatele tari din Europa pentru 2,5 milioane de euro. Rămâne de văzut dacă aceasta este suma pentru care Dinamo va fi gata să-l cedeze pe fundașul israelian sau prețul va crește până în iarnă.

„Nu există nicio îndoială că e un copil special, cu o personalitate foarte diferită de a multor jucători. Plecarea lui în străinătate a fost intenționat prematură. A fost decizia corectă. Este într-o echipă bună, pe primul loc. Cred că acesta este ultimul lui an în România și va merge mai departe. Are statistici foarte, foarte bune în ceea ce privește posesia mingii, pasele și piciorul stâng. Și înălțimea l-a ajutat.

Am avut propuneri din MLS, a existat o ofertă de transfer, dar cred că va mai sta șase luni sau chiar un an în România. (n.r. În ce campionate ar putea ajunge?) Anglia, Germania, Spania. Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro.

Ce mai trebuie să îmbunătățească? Jocul fizic. Poziționarea, tehnica și pasele sunt bune, dar trebuie să lucreze la fizic pentru a ajunge departe. Oricum a crescut, joacă 90 de minute. La Netanya nu a avut niciun meci de 90 de minute”, a spus Gilad Katsav, potrivit one.co.il.

Astăzi, de la ora 21:45, naționala Israelului debutează în Liga Națiunilor cu un meci în deplasare în Austria.

Nikita Stoinov (21 de ani împliniți luna trecută), fundașul central al lui Dinamo, este anunțat titular, iar presa israeliană pomenește despre ”marele test” al fotbalistului care impresionează la liderul din Superliga României.

Într-un material intitulat ”Viitorul este aici: marele test al lui Nikita Stoinov”, jurnalistul Roy Weinberg de la Sport5 îl caracterizează pe dinamovist ca fiind ”unul dintre cei mai promițători fundași apăruți în ultima vreme în Israel”.