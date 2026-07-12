VIDEO Multipla campioană a României, deja OUT din Cupă!

Multipla campioană a României, deja OUT din Cupă! Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Fosta competiție KO a început cu faza regională.

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Ripensia TimisoaraCSM CaransebeșFlacăra Mihail KogălniceanuCupa RomanieiBradul Putna
Din articol

Sâmbătă, 11 iulie 2026, s-au desfășurat partidele contând pentru a doua etapă din grupele Cupei României, faza regională.

O primă surpriză este eliminarea Ripensiei Timișoara (foto), echipă cu patru titluri de campioană (1933, 1935, 1936 și 1938) și cu două trofee ale Cupei României (1934 și 1936) în palmares.

Bradul Putna (Suceava), Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud), CSM Caransebeș (Caraș-Severin), CSM Deva (Hunedoara), Viitorul Budești (Vâlcea), Viitorul Corbeanca (Ilfov) și Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) și-au asigurat primul loc în grupele lor și vor disputa finalele regionale, indiferent de rezultatele ultimei etape.

Rezultatele din primele două etape ale fazei regionale a Cupei

Regiunea 1 – Nord-Est

Grupa 1 

Bradul Putna – Unirea Curtești 9-2 (8 iulie)

ACS Tonmir – Bradul Putna 1-4

Unirea Curtești – ACS Tonmir (15 iulie)

Grupa 2

Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 4-1 (8 iulie)

CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă 4-0

Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși (15 iulie)

Regiunea 2 – Nord-Vest

Grupa 1

Victoria Viișoara – ACS FC Chieșd 2-3 (8 iulie)

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5-4

ACS FC Chieșd – Talna Oașu Nou (15 iulie)

Grupa 2

Minerul Rodna – Avântul Bârsana 8-3 (8 iulie)

ACS CAO 1910 – Minerul Rodna 1-1

Avântul Bârsana – ACS CAO 1910 (15 iulie)

Regiunea 3 – Centru

Grupa 1

Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 2-1 (8 iulie)

Vulturii Tg. Mureș – Viitorul Sîntimbru 2-0

Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș (15 iulie)

Grupa 2

Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 2-2 (8 iulie)

ACS Viitorul Amo – Unirea Cristuru Secuiesc 2-1

Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo (15 iulie)

Regiunea 4 – Vest

Grupa 1

CSM Caransebeș – CS Drobeta Tr. Severin 3-0 (8 iulie)

FC Ripensia – CSM Caransebeș 0-0

CS Drobeta Tr. Severin – FC Ripensia (15 iulie)

Grupa 2

Inter. Bălești – ACS Athletico Vinga – nu s-a disputat (8 iulie)

CSM Deva – Inter. Bălești 3-2

ACS Athletico Vinga – CSM Deva (15 iulie)

Regiunea 5 – Sud-Vest

Grupa 1

Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 1-2 (8 iulie)

CS Domnești – Unirea Amărăștii de Jos 4-2

Libertatea Urziceanca – CS Domnești (15 iulie)

Grupa 2

Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 7-1 (8 iulie)

Lupii Profa – Viitorul Budești 0-2

ACS Drăgănești – Lupii Profa (15 iulie)

Regiunea 6 – Sud

Grupa 1

Spicul Vîlcelele – Bărăganul Ciulnița 4-1 (8 iulie)

FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele 5-1

Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart (15 iulie)

Grupa 2

Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport 3-1 (8 iulie)

Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca 1-1

ACS Omega Sport – Progresul Drăgănești (15 iulie)

Regiunea 7 – Sud-Est

Grupa 1

CS Făurei – Petrolul Berca 1-3 (8 iulie)

Voința Cudalbi – CS Făurei 1-2

Petrolul Berca – Voința Cudalbi (15 iulie)

Grupa 2

Flacăra M. Kogălniceanu – Constructorul Topraisar 6-2 (8 iulie)

Victoria Gugești – Flacăra M. Kogălniceanu 1-1

Constructorul Topraisar – Victoria Gugești (15 iulie)

Calendarul Cupei României 2026/2027

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 15 iulie 2026 (etapa a treia, ultima)

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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