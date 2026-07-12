Sâmbătă, 11 iulie 2026, s-au desfășurat partidele contând pentru a doua etapă din grupele Cupei României, faza regională.

O primă surpriză este eliminarea Ripensiei Timișoara (foto), echipă cu patru titluri de campioană (1933, 1935, 1936 și 1938) și cu două trofee ale Cupei României (1934 și 1936) în palmares.