Asa tata, asa fiu! Cristiano Ronaldo Jr, recital pentru echipa U-10 a lui Juventus! Cate goluri a inscris intr-o singura repriza!

Cristiano Ronaldo Jr. a facut spectacol pentru echipa U-10 a lui Juve.

Cristiano Ronaldo a incris in intreaga lui cariera 795 de goluri, fiind un marcator veritabil. Portughezul a marcat 438 de goluri pentru Real Madrid, 292 pentru Manchester United, 37 pentru Juventus si 28 pentru Sporting.

Se pare ca fiul sau, Cristiano Ronaldo Jr. calca pe urmele tatalui. El joaca pentru formatia U-10 a lui Juventus, iar echipa disputa un turneu chiar in Madeira, orasul natal al lui Ronaldo. Juniorul a reusit sa inscrie 7 goluri in prima repriza contra celor de la Maritimo, demonstrand ca are un potential enorm. Video disponibil AICI.

Cristiano Jr. a evoluat si la echipa de juniori a lui Real Madrid, in timp ce tatal sau scria istorie cu echipa mare a madrilenilor, castigand trei trofee UEFA Champions League la rand.