Turcia a dat o lecție de organizare

În momentul de față, Turcia este aproape să încheie construcția tuturor arenelor care pot găzdui meciuri la turneul final de peste șapte ani. Ali Sami Yen Stadium (Istanbul / 53.978 locuri), Șukru Saracoglu Stadium (Istanbul / 47.430 locuri), Centennial Ataturk Stadium (Bursa / 43.361 locuri), Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya / 41.600 locuri), Șenol Guneș Sports Complex (Trabzon / 40.980 locuri), Gaziantep Stadium (Gaziantep / 35.574 locuri), Antalya Stadium (Antalya / 32.537 locuri) și New Eskișehir Stadium (Eskișehir / 32.500 de locuri) sunt deja construite.

Ataturk Olympic Stadium (Istanbul / 77.563 locuri) va intra curând într-un proces de modernizare și adaptare la standardele cerute de UEFA, iar singurul stadion aflat în proces de construcție de la zero este New Ankara 19 Mayis Stadium (Ankara / 51.160 locuri), termenul de finalizare fiind august 2026.



În cazul în care Italia nu-și va putea îndeplini obligațiile și nu va finaliza modernizarea a minimum cinci arene până în 2030, atunci Turcia poate organiza singură competiția, mai putând propune Beșiktaș Stadyumu (Istanbul / 42.590 locuri), Kocaeli Stadium (Izmit / 34.829 locuri), Diyarbakir Stadium (Diyarbakir / 33.000 locuri) și New Adana Stadium (Adana / 30.960 locuri), alte arene de capacitate mare construite recent.



Italia are doar un stadion gata pentru găzduirea Euro 2032

De cealaltă parte, Italia are o singură arenă pregătită pentru această competiție, respectiv Juventus Stadium (Torino / 41.500 de locuri). Lucrările de renovare nu au început încă la San Siro (Milano / 75.817 locuri), Stadio Olimpico (Roma / 70.634 locuri), Stadio San Nicola (Bari / 58.270 locuri), Stadio Diego Armando Maradona (Napoli / 55.000 locuri), Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona / 39.211 locuri), Stadio Renato Dall'Ara (Bologna / 36.000 locuri) și Stadio Luigi Ferraris (Genoa / 33.205 locuri). Stadio Artemio Franchi (Florența / 47.282 locuri) a intrat în procesul de modernizare, dar cu o întârziere față de data propusă în caietul de sarcini, urmând să fie gata cel mai devreme la începutul anului 2027, în timp ce Stadio Gigi Riva (Cagliari / 30.000 locuri) ar trebui ridicat de la zero, dar șantierul stagnează din 2022.



Italia are nevoie de cinci arene de peste 30.000 de locuri pentru a păstra postura de gazdă a Euro 2032, dar în acest moment, sigurele arene moderne din Peninsulă sunt Juventus Arena, Stadio Friuli (Udine / 25.144 locuri), Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo / 24.950 locuri) și Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Reggio Emilia / 21.525 locuri), dar ultimele trei nu se încadrează în capacitatea minimă cerută de UEFA. Cel mai probabil, arena piemonteză, Stadio Artemio Franchi și Stadio Olimpico, vor fi gata la timp, San Siro poate trece printr-o modernizare de fațadă, dar Italia tremură pentru că birocrația și corupția par să țină pe loc terminarea ultimei arene necesare găzduirii turneului final.

