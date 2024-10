Guardia di Finanza a găsit nereguli la AS Roma

Clubul deținut de Dan Friedkin este acuzat de două operațiuni contabile diferite: prima reprezintă schimburile deghizate în vânzări, a doua sunt devalorizările excesive ale valorilor unor jucători. Schimbul de jucători Luca Pellegrini - Leonardo Spinazzola, realizat în colaborare cu Juventus, în 2019, era deja în atenția procurorilor italieni, dar autoritățile analizează atent și scăderea valorilor fotbaliștilor Amadow Diawara, Pedro Rodriguez, Javier Pastore, Steven Nzonzi, Edin Dzeko, Diego Perotti, Leandro Castan și Ismail H'maidat.



Devalorizarea acestor transferuri ar fi echilibrat în mod ilegal bugetul clubului și ar produs costuri nedeductibile de aproximativ 80 de milioane de euro. "Giallorossi" ar trebui să plătească 19 milioane de euro ca taxe corporatiste (IRES - Imposta sui Redditi delle Societa), iar amenzile în aceste cazuri pot varia de la 90% la 180% din suma datorată. În acest condiții, AS Roma poate ajunge să plătească penalități de până la 34 de milioane de euro. Problema se află acum în mâinile Agenzia delle Entrate, agenția guvernamentală italiană care ocupă de colectarea taxelor și impozitelor în Peninsulă.



Dan Friedkin, foarte aproape să cumpere pe Everton

În același timp, holdingul Friedkin Group, condus de miliardarul american Dan Friedkin, se află în discuții foarte avansate pentru achiziționarea clubului Everton (Premier League) de la omul de afaceri iraniano-englez Farhad Moshiri. Friedkin mai deține clubul italian AS Roma (Serie A), cumpărat cu 591 milioane de dolari de la James Pallotta, în decembrie 2019.



De asemenea, este implicat în golf (traseele Congaree South Carolina, Diamond Creek Golf Club North Carolina), dar este și acționar majoritar la Gulf States Toyota (distribuitorul oficial pentru automobilele Toyota în SUA) și Imperative Entertainment (compania producătoare a filmelor "Parasite", "The Square", "All the Money in the World", "The Mule", "Killers of the Flower Moon", "The Last Vermeer", "Dunkirk").



Foto - Getty Images