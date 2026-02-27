Mijlocașul defensiv brazilian Casemiro a decis să nu-și mai prelungească înțelegerea cu Manchester United, scadentă la finalul acestui sezon și să plece chiar și din Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO).

Dat fiind faptul că rămâne un jucător important pentru Brazilia, în perspectiva participării la Cupa Mondială 2026, cariera europeană a titratului mijlocaș va continua, deși se discută că poate face trecerea și în MLS sau în Arabia Saudită.

Luka Modric vre să îl aducă pe Casemiro la AC Milan!

În vârstă de 34 de ani, Casemiro se gândește serios să continue în Italia mai nou, în Serie A, acolo unde se vede făcând cuplu cu fostul său coleg de la Real Madrid, Luka Modric, la AC Milan!

Între cei doi este o relație de prietenie, iar The Sun anunță că jucătorii au purtat discuții pentru trecerea brazilianului la clubul din Milano.

Curtat de mai multe cluburi din Brazilia, printre care Sao Paulo FC, Palmeiras și Flamengo, dar și de Al Nassr și Al Qadsiah, formații din Arabia Saudită, acesta poate ajunge și la Inter Miami, unde poate va deveni coleg cu Leo Messi și Luis Suarez, foștii săi adversari din La Liga și Copa America.

Presa engleză scrie că sud-americanul a vizitat deja Florida alături de familia sa, unde a văzut mai multe proprietăți și a discutat cu oficialii clubului.

Casemiro, dispus să semneze în Serie A, cu AC Milan

Însă, planurile par a fi date peste cap de o implicare a lui Modric privind trecerea lui Casemiro la AC Milan, dat fiind faptul că brazilianul continuă să aibă evoluții bune, care i-ar atrage un contract foarte bun în Europa.

Casemiro a fost legitimat la Sao Paulo FC (2010-2013), Real Madrid Castilla (2013), FC Porto (2014-2015), Real Madrid (2013, 2015-2022) și Manchester United (2022-2026). Are 82 de selecții și 8 goluri pentru naționala Braziliei.

În palmares are Champions League (x5), UEFA Super Cup (x3), FIFA Club World Cup (x3), La Liga (x3), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (x3), Copa Sudamericana (1), FA Cup (1), EFL Cup (1), Copa America (2019), South American U20 Championship (2011), South American U17 Championship (2009) și FIFA U20 World Cup (2011).

Acesta este cotat momentan la 8 de milioane de euro, după ce a avut un vârf al valorii de piață de 80 de milioane de euro.