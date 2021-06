Anuntul momentului in scandalul dintre UEFA si cluburile din Super Liga! Echipele fondatoare si-au aflat verdictul

UEFA a luat o decizie in cazul cluburilor fondatoare din Super Liga.

20:30 UEFA a anuntat ca Real Madrid, Barcelona si Juventus vor putea lua startul in viitorul sezon al Ligii Campionilor

19:30 Conform jurnalistului Fabrizo Romano, Juventus va ramane in Champions League in sezonul urmator, desi existau zvonuri ce spuneau ca ar putea fi exclusa, din cauza implicarii in proiectul Super Ligii Europene.

UEFA i-a comunicat deja lui Juventus ca va fi inscrisa in viitorul sezon de Champions League, conform informatiilor celor de la ANSA. Juventus este unul dintre cele 12 cluburi fondatoare ale Super Ligii si doar unul din trei cluburi care inca sustin proiectul, alaturi de Barcelona si Real.

Juventus a ratat titlul in acest sezon, primul din ultimii 10 ani, astfel ca are nevoie de o reconstructie. Deja au schimbat antrenorul, Allegri revenind pe banca tehnica, in locul lui Pirlo.

Juventus negociaza plecarea lui Ronaldo

Inaintea debutului la Campionatul European, Ronaldo a spus ca viitorul sau la nivel de club nu o sa-i afecteze prestatiile si concentrarea cu privire la meciurile nationalei Portugaliei. Totusi, Gazzetta dello Sport anunta ca pe adresa celor de la Juventus a sosit deja o oferta din Premier League, iar tratativele sunt la nivel formal. (Detalii AICI)