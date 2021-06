Dinamo a refuzat o oferta uriasa pentru Sorescu! Cine il vrea pe dinamovist si care este salariul cu care este ademenit

Din articol Dinamo a revenit la antrenamente

Deian Sorescu vrea sa plece de la Dinamo.

Fundasul echipei nationale a fost ofertat de Legia Varsovia. Oficialii clubului polonez au facut o oferta de 400 000 de euro, oferta respinsa de Dinamo, care isi dorea un milion de euro in schimbul celui mai valoros fotbalist al sau.

Imediat dupa, Legia a revenit cu o noua oferta. Polonezii au propus o varianta bazata pe bonusuri in functie de performante. In acest fel, suma de transfer ar fi ajuns la 1 milion de euro.

Desi oferta era una buna, Dinamo a fost nevoita sa refuze, deoarece are nevoie cat mai urgent de o suma mare de bani.

Sorescu este ademenit cu un salariu de 22 000 de euro pe luna, in Polonia, scrie ProSport. In prezent, Sorescu are un salariu de 7 000 de euro, la Dinamo. Cel mai mare salariu din Liga 1 este cel al lui Alexandru Chipciu, care incaseaza 20 000 de euro pe luna de la CFR Cluj.

Lotul dinamovistilor s-a reunit in aceasta dimineata la Saftica, la ora 10:00, pentru prima parte a programului de pregatire stabilit de antrenorul Dusan Uhrin inaintea noului sezon competitional.

Toti fotbalistii au fost testati pentru Covid-19 inainte de primul antrenament din aceasta vara, care a fost tinut la ora 11.00.

La sedinta tehnica condusa de Dusan Uhrin au participat 23 de fotbalisti. In staful antrenorului ceh s-au aflat Iulian Mihaescu (antrenor secund), Dragos Picu (antrenor portari), George Neagu si Denis Kavan (preparatori fizici). (Detalii AICI)