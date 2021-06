19:00 LIVE la PRO TV si pe voyo.ro | Portugalia - Ungaria, in grupa mortii de la EURO ! Ronaldo &co. incearca sa isi apere titlul din 2016 

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

9:00 Astazi se joaca prima etapa din grupa F a campionatului european. Considerata "Grupa Mortii". Ungaria si Portugalia se in aceiasi grupa cu Franta si Germania,. Vorbim de treifavorite ce se vor infrunta in cea mai tare grupa de la EURO. Meciurile se joaca pe Puskas Arana (Budapest) si Allianz Arena (Munich).

In 2016, Ronaldo si colegii sai se impuneau in finala jucata impotriva Frantei, chiar in casa "cocosilor galici". De atunci, Portugalia si-a trecut in cont si trofeul Nations League, dominand astfel Europa, in ultimii ani, din punct de vedere al echipelor nationale.

De departe, Ungaria este outsidera acestei grupe, insa asta nu inseamna ca pleaca fara sanse. Vecinii si "rivalii" nostri traditionali vor incerca sa produca surpriza si, cine stie, poate ii vom urmari si in optimi. De notat echipa ce se va impune in grupa F va juca meciul din optimi la Bucuresti, impotriva unui loc trei din grupele A,B sau C.

ECHIPA PROBABILA:

Ungaria: Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Roland Sallai, Ádám Szalai

Portugalia: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Rúben Neves, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota