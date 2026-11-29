Cu Drăgușin titular, formația din Firenze a încasat primul gol în minutul 8 din partea lui Sandi Lovric. Pe finalul primei reprize, Fiorentina a mai primit o lovitură. De Gea a ieșit accidentat și a fost înlocuit cu Oliver Christensen.
Anunț important pentru Radu Drăgușin! Conducerea Fiorentinei i-a decis soarta
Fiorentina a pierdut cu 0-1 pe terenul celor de la Udinese.
Fiorentina a rămas doar cu nouă puncte strânse în 13 etape și ocupă locul 16 în Serie A. Din acest motiv, s-a pus problema înlocuirii antrenorului Paolo Vanoli care a fost instalat în funcție la începutul sezonului, când, după doar trei etape, Fabio Grosso a fost demis.
Se pare, însă, că această ipoteză poate fi exclusă cel puțin pentru moment. Conform TuttoMercatoWeb, conducerea clubului din Firenze, în frunte cu directorul sportiv Fabio Paratici, s-a decis și va miza în continuare pe Paolo Vanoli.
Radu Drăgușin, „taxat” de italieni după o nouă înfrângere la Fiorentina
Este a doua înfrângere consecutivă de Fiorentina în Serie A, după 0-3 cu Monza în runda precedentă. Deși a efectuat mai multe mutări în mercato de vară, echipa „Viola” suferă în continuare.
La scurt timp după fluierul final, jurnaliștii italieni au oferit o scurtă descriere pentru fiecare jucător. Sub lupa ziariștilor s-a aflat și Radu Drăgușin.
Fundașului român i-a fost reproșat faptul că „a oferit prea mult spațiu adversarilor”. Totodată, italienii au amintit de faptul că doar intervențiile lui De Gea a făcut ca scorul să nu capete proporții.
„Ca de obicei, i-a oferit adversarului prea mult spațiu încă de la început, iar Lovric i-a mulțumit pentru asta punându-și echipa în avantaj. Faptul că De Gea a limitat diferența spune multe despre prestația sa”, au punctat jurnaliștii de la firenzeviola.it.
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