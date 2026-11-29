Andrea Compagno (30 de ani) poate fi catalogat oricum, numai un fotbalist norocos, nu! Ce i s-a întâmplat, în Coreea Sud, fix când atinsese „Everestul“ carierei sale, asta demonstrează.

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Anul trecut, pe 18 octombrie, fostul golgheter al FCSB-ului s-a „rupt“ în partida decisivă pentru titlu, în care marcase în minutul 2, deschizând drumul celor de la Jeonbuk spre o victorie care avea să fie obținută cu 2-0. Din păcate pentru Compagno, la finalul acelui duel cu Suwon, când colegii săi sărbătoreau realizarea eventului, el abia călca în picioare. Iar câteva zile mai târziu, a primit un diagnostic crunt: ruptură de ligamente încrucișate.

Au urmat zece luni pe tușă, perioadă în care Compagno a fost scos din lotul echipei Jeonbuk pentru prima parte a sezonului 2026. Și nici când a fost reintrodus pe lista înregistrată pentru competițiile oficiale, italianul n-a mai depășit statutul de „a cincea roată la căruță“.

Anunțul presei din Coreea de Sud: „Compagno pleacă!“

Explicația marginalizării lui Compagno, după ce s-a refăcut, ține de schimbările care au fost, la Jeonbuk, în perioada în care italianul a fost indisponibil.

În primul rând, antrenorul din sezonul trecut, Gustavo Poyet, care i-a dat aripi lui Andrea, a părăsit Jeonbuk după eventul realizat, în 2025. Înlocuitorul său, Jung-Yong Chung, un localnic, n-a fost convins deloc de Compagno, după ce italianul s-a refăcut și a revenit pe teren, în luna august. Mai mult decât atât, în perioada în care Andrea a fost pacient, Jeonbuk și-a completat lotul cu alți jucători de profil ofensiv. Printre ei, brazilianul Bruno Mota (30 de ani), cu șapte goluri și două pase decisive, în acest sezon. Și, având în vedere că în lot sunt și alți doi atacanți prolifici, Tiago Orobo (15 goluri în campionat) și Lee Seung-Woo (8 goluri în K-League), e clar de ce Andrea Compagno se apropie de finalul aventurii sale, la Jeonbuk.

Confirmarea plecării italianului, al cărui contract expiră la finalul lunii decembrie, tocmai a venit în presa sud-coreeană.

„La Jeonbuk, vor fi mai multe schimbări, după un sezon dezamăgitor, în care campioana en-titre e doar pe penultimul loc, în play-off. Printre jucătorii care vor pleca se numără și eroul din sezonul trecut, Andrea Compagno. Faptul că italianul n-a primit niciun minut, în ultimele două partide, după ce jucase extrem de puțin din august încoace, demonstrează că el nu mai face parte din planurile de viitor ale clubului“, a notat presa sud-coreeană, într-o analiză amplă a situației de la Jeonbuk Hyundai.

În sezonul trecut, în care echipa sa a cucerit cupa și campionatul, Andrea Compagno a contribuit la aceste performanțe cu 18 goluri în 33 de partide.