Cu doar 307 minute adunate în tricoul formației ucrainene, vârful de 1,90 de metri a trăit un veritabil coșmar fotbalistic. În acest context, transferul la Lechia Gdansk, chiar dacă vorbim despre o formație din liga a doua, l-a readus pe Blănuță pe linia de plutire. Confirmarea o avem acum, aproape săptămână de săptămână.

Peste ani, când se va uita la cifrele din CV-ul său de fotbalist, Vladislav Blănuță poate trece sezonul 2025-2026 la capitolul celor pierdute. Nu din cauza unei accidentări grave, ci pentru că, la Dinamo Kiev, a pierdut timpul, pur și simplu.

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În momentul în care a semnat cu Lechia Gdansk, Blănuță ajunsese într-o situație teribilă: 29 de minute pe teren, în primele opt luni ale anului! Firește, cu un astfel de bilanț, fostul atacant al Universității Cluj a avut nevoie de o perioadă de readaptare la efort competițional. Așa se și explică faptul că, în primele sale trei apariții la formația poloneză, Blănuță a fost blocat la zero.

Apoi însă, golurile au început să curgă! Astăzi, în cel mai important meci din liga a doua poloneză, LKS Lodz - Lechia Gdansk, Blănuță și-a trecut, din nou, numele pe lista marcatorilor. El a punctat, transformând un penalty, în minutul 45+8. Chiar dacă echipa sa a pierdut, scor 1-2, acest sezon are semne bune. Atât pentru Blănuță, cât și pentru Lechia Gdansk.

În acest moment, atacantul român a ajuns la cinci goluri, în 12 apariții, toate în campionat, pentru Lechia Gdansk. Iar această echipă, în ciuda înfrângerii suferite astăzi, rămâne în lupta pentru promovare. După 16 din cele 34 de etape, Lechia Gdansk e pe 4 în clasament, la doar patru puncte de lider. În liga a doua poloneză, primele două clasate promovează direct, iar ocupantele pozițiilor 3-6 vor juca în play-off-ul de promovare.