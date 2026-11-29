La propunerea lui Bogdan Apostu, Gigi Becali l-a trecut pe lista sa pe Ammar Ramadan, însă mutarea nu se va concretiza. Finanțatorul roș-albaștrilor a fost deranjat de comisionul de 350.000 de euro cerut de impresarul fotbalistului și a anunțat că îi va face contract pe un singur sezon sirianului.

Gigi Becali l-a trimis la echipa a doua după ce l-a văzut în FCSB - Csikszereda: "Nu se poate așa ceva!"

Gigi Becali s-a răzgândit și a anunțat încă o plecare de la FCSB: "Îi mulțumim pentru tot ce a făcut la noi"

Bogdan Apostu, agentul care l-a propus pe Ammar Ramadan la FCSB, a anunțat că, în momentul de față, nu se mai pune problema ca mutarea să se oficializeze. Impresarul a dezvăluit că fotbalistul de la Dunajska Streda are oferte importante de unde alege, pe bani mai mulți decât cei pe care i-ar fi câștigat la FCSB.

Apostu susține că nu banii au fost problema în cazul ofertei primite din partea lui FCSB, ci durata contractului propus de Gigi Becali. Ramadan s-ar fi simțit jignit de faptul că patronul roș-albaștrilor i-a propus un contract pe un an în condițiile în care contractul său la Dunajska Streda va expira abia peste un an și jumătate.

”El și în momentul acesta are oferte mai importante. Eu m-am chinuit să trag cumva de agentul lui, ca să vină în România. Are o ofertă foarte importantă din Cehia, un contract pe patru ani. Salariul nu e dublu, dar e mai mare. Mai are oferte din țările arabe, dar nu își dorește să meargă acolo. Vrea o echipă importantă din fotbalul european.

Am mai discutat, probabil îi voi mai propune jucători domnului Becali în aceste zile. Doar că acum apar oportunitățile. Statistic, iarna se fac de șase-șapte ori mai puține transferuri decât vara, pentru că jucătorii buni sunt sub contract.

Jucătorul s-a simțit jignit de ideea asta (n.r. contract pe un an), în condițiile în care el are acolo un contract pe încă un an și jumătate. Cine îl dorește îi propune un contract pe cel puțin trei ani și jumătate”, a declarat Bogdan Apostu, conform Fanatik.