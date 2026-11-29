Edward Iordănescu tocmai a pășit, în mod oficial, în ceea ce va fi cel mai intens capitol din cariera sa de antrenor, la nivel de cluburi. Explicația e simplă: Edi a ajuns în țara care e considerată patria fotbalului.

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Fostul selecționer al României nici n-a avut nevoie de foarte multe zile, pentru a se convinge de acest lucru. Sâmbătă, debutul său pe bancă s-a produs într-un meci din etapa a 18-a: Derby – Watford, scor 0-0. Vorbim despre duelul unor echipe în mare suferință. Derby e pe ultimul loc, în Championship, 24 din 24, având doar 11 puncte din 18 meciuri. Watford e și ea în zona fierbinte a clasamentului, pe 20, la doar două „lungimi“ de poziția a 22-a, prima care duce în liga a treia.

Și, totuși, în ciuda pozițiilor ocupate de cele două echipe în clasament, meciul Derby – Watford (0-0) a avut niște cifre impresionante. 26,568 de oameni s-au aflat în tribunele stadionului „Pride Park“. Dintre ei, 1,568 de de spectatori s-au aflat în sectorul rezervat echipei vizitatore!

Prin comparație, tot ieri, FCSB, cea mai populară echipă din Superliga noastră, a adunat sub 1,000 de oameni în tribunele Stadionului Steaua, în victoria cu Csikszereda, scor 2-0.

Edward Iordănescu: „Simt nevoia să le mulțumesc fanilor“

La conferința de după meciul său de debut, în Championship, Edward Iordănescu a remarcat prezența suporterilor lui Watford, în tribunele arenei „Pride Park“, deși echipa traversează un moment mai puțin bun.

„Sunt impresionat de numărul mare de fani care ne-au însoțit, la acest meci. Simt nevoia să le mulțumesc suporterilor. Atât în numele meu personal, cât și în numele echipei. La ce rezultate am avut până acum, nu e ușor să vii după echipă, la un meci din deplasare. Mă voi asigura ca băieții mei să recepționeze mesajul, să înțeleagă ce le-au trasnmis fanii, în această partidă: <<Vom fi acolo, vom fi în spatele vostru>>. Vreau să fie chimie între suporteri și echipa, astfel încât la Watford să avem o adevărată familie“, a spus Edward Iordănescu.

Watford, cea mai slabă echipă din Championship, în deplasare

Faptul că noua echipă a lui Edward Iordănescu a avut o galerie atât de mare, în meciul cu Derby, e cu atât mai frumos, cu cât Watford a furnizat numai dezamăgiri, în partidele disputate pe terenuri străine, în acest sezon.

În ierarhia realizată pe baza punctelor adunate, în deplasare, Watford e ultima echipă din Championship: 9 meciuri, 0 victorii, 2 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 4-18! Doar Watford și Cardiff sunt fără victorie, în deplasare, în acest sezon din liga a doua engleză.