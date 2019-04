Absolut FABULOS! Cum arata capitanul lui Ajax cand Cristiano Ronaldo castiga primul Balon de Aur! Ce echipament purta De Ligt!

Ajax a reusit sa se califice in semifinalele UEFA Champions League, dupa un meci fabulos la Torino, cu Juventus. Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze golul 126 in Liga Campionilor, insa nu a fost suficient, iar portughezul rateaza pentru prima data din 2010 semifinalele.

Capitanul lui Ajax, Matthijs de Ligt, a inscris golul calificarii, iar pe retelele sociale a aparut astazi o fotografie cu el din anul in care Ronaldo primea primul Balon de Aur, in 2008.

This is Ajax Captain and Juventus Slayer, De Ligt when Ronaldo won his first Ballon D'Or. ???????????? pic.twitter.com/rm4kzY8Mxa

Matthijs de Ligt are numai 19 ani si este primul fundas care a reusit sa castige premiul de cel mai bun tanar jucator (Golden Boy 2018). De Ligt este cel mai tanar capitan din fazele eliminatorii din UEFA Champions League si cel mai tanar jucator al lui Ajax care ajunge la 100 de partide in tricoul olandezilor.

Matthijs de Ligt is the real deal #JuveAjax #UCL ????

- Only 19 years old

- First defender to win Golden Boy (2018)

- Youngest-ever captain in a UCL knockout

- Youngest Ajax player to reach 100 games

- Scored winner to knock out Juventus pic.twitter.com/YDpyDwGalF