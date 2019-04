Transferul lui De Ligt pentru 80 de milioane de euro este aproape finalizat: "Situatia este sub control!" Pe cine a ales EROUL lui Ajax

Matthijs De Ligt a marcat golul calificarii lui Ajax in semifinalele UEFA Champions League.

ESPN anunta ca Barcelona este aproape de a ajunge la un acord cu Ajax Amsterdam pentru transferul lui Matthijs De Ligt! "Situatia este sub control" este mesajul catalanilor in ceea ce priveste negocierile pentru transfer, urmand ca anuntul sa fie facut in curand, inainte de startul oficial al perioadei de transferuri.

Bayern Munchen si Juventus Torino sunt si ele interesate de De Ligt, insa acesta este decis sa mearga la Barca - suma de transfer urmeaza sa fie de 80 de milioane de euro! Barca va plati astfel, intr-o singura vara, 155 de milioane de euro catre Ajax, catalanii aducandu-l deja pe Frenkie De Jong pentru 75 de milioane de euro.

De Ligt a castigat premiul Golden Boy in 2018 acordat celui mai bun tanar jucator din lume si va implini 20 de ani in luna august.