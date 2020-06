"Am fost surprins de ce am vazut!" Reactia lui Maurizio Sarri dupa primul meci al lui Juventus de dupa pandemie! Ce spune de ratarea lui Ronaldo

Juventus si Milan au jucat aseara primul meci post coronavirus din fotbalul italian.

Juventus si Milan au jucat aseara primul meci din Italia de dupa pauza de trei luni provocata de coronavirus. Cele doua au remizat, scor 0-0, iar Juventus s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa 1-1 in tur, pe terenul milanezilor.

Cristiano Ronaldo a ratat un penalty, dar promite sa se revanseze in finala. Maurizio Sarri, antrenorul campioanei Italiei, a vorbit despre acea faza si despre cum s-a prezentat echipa sa dupa o pauza atat de mare.

"Probabil ca nu este obisnuit sa rateze, dar a lovit bara interioara si mingea ar fi putu ajunge oriunde, asa ca pot spune ca a fost ghinionist. Cu siguranta nu a fos usor pentru nimeni, dupa trei luni de pauza, dar sa vezi echipele din nou pe teren a fost o mare bucurie.

Primele 30 de minute au fost excelente, apoi ritmul a inceput sa scada. Am fost surprins si multumit de determinarea pe care am aratat-o in prima jumatate de ora, cand am plimbat atat de bine mingea si am dominat jocul. Am reusit s-o facem chiar si inainte de cartonasul rosu. Partea buna a fost ca nu ne-am lasat adversarul sa joace. Vom mai avea nevoie de timp pentru a ne intra in forma 100%", a spus Sarri dupa meci.