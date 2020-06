Cristiano Ronaldo, aproape de un nou inceput! Starul portughez s-ar putea desparti de Juventus dupa doar 2 ani!

Povestea lui Cristiano Ronaldo in Serie A s-ar putea incheia la finalul acestui sezon.

Presa din Italia a anuntat ca fotbalistul s-ar putea desparti de Juventus in aceasta vara, in ciuda faptului ca ar mai avea 2 ani de contract.

Aceasta informatie publicata recent nu este prima de acest gen. Inca de la sfarsitul lunii martie, jurnalistii de la Il Messaggero scriau ca Juventus nu-l mai poate plati pe Ronaldo in sezonul viitor, ceea ce ar duce la plecarea portughezului de la Torino.

Manchester United si PSG se numara printre cluburile care ar putea obtine semnatura fotbalistului dupa despartirea de campioana en-titre a Italiei. Britanicii au incercat si in anii precedenti sa-l readuca pe Ronaldo la Manchester, dar pentru a putea spera ca acest lucru sa se intample acum, ei trebuie sa incheie campionatul pe o pozitie de pe care sa obtina calificarea in Liga Campionilor in sezonul urmator.

Cristiano Ronaldo a ajuns pe Allianz Stadium in 2018, dupa 9 ani petrecuti la Real Madrid. Italienii au platit pentru transferul portughezului 117 milioane de euro. In ultimele doua sezoane, Ronaldo a avut 75 de aparitii in tricoul "batranei doamne", inscriind 53 de goluri.