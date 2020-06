S-a intors NEBUNIA! Fault CRIMINAL sub ochii lui Ronaldo, imediat dupa ce a ratat penalty-ul! ROSU pentru un atac cutremurator

La cateva secunde dupa ce Ronaldo a ratat un penalty in fata Milanului, Rebic a fost eliminat pentru un fault de o duritate extrema!

Atacantul croat l-a lovit in piept pe Danilo, iar arbitrul n-a tat pe ganduri. I-a arata rosu direct! Milan a ramas in 10 din minutul 16 al returului semifinalei din Cupa Italiei. In tur, a fost 1-1.



Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de poner el 1 a 0 a favor del Juventus pero falló el penal#CoppaItalia ???????? pic.twitter.com/JnSsV9Bjyb — Danhi Romero (Tipster) ⚾????????⚽ (@danhiromero) June 12, 2020