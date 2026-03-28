Emma Răducanu a renunțat la serviciile lui Francisco Roig în luna ianuarie a acestui an. De atunci, sportiva din Marea Britanie călătorește la turnee alături de partenerul de antrenament Alexis Canter. Ea a mai primit sfaturi de la Mark Petchey pe durata competiției de la Indian Wells, punctând că nu caută neapărat un tehnician cu normă întreagă în acest punct al carierei.

Schimbările de antrenori au loc de obicei în lunile noiembrie și decembrie, dar o șansă neașteptată a apărut la finalul acestei luni, martie 2026. Wim Fissette a rămas fără angajament după despărțirea de Iga Swiatek, ocupanta locului trei mondial.

Experiența lui Fissette, un atu esențial

Tehnicianul belgian în vârstă de 46 de ani are un CV care cuprinde șapte titluri de Grand Slam, pregătind printre altele jucătoare de elită din circuit, precum Simona Halep, Naomi Osaka și Angelique Kerber.

Specialiștii o îndeamnă pe Răducanu și echipa sa să exploreze această opțiune, notează SSBCrac. Fissette este recunoscut pentru modul în care gestionează presiunea mediatică din jurul sportivelor cu un profil public ridicat. Belgianul a susținut-o pe Naomi Osaka în momente delicate, inclusiv în perioada retragerii de la Roland Garros din 2021. Această experiență ar putea fi extrem de utilă pentru Răducanu, o altă campioană de Grand Slam expusă permanent atenției publice, oferindu-i sprijinul necesar pentru a avansa în clasament.