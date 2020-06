Adrian Stoian a ramas din nou fara echipa, dupa ce clubul sau a pus pe liber 18 jucatori intr-o zi!

Livorno a anuntat ca nu va prelungi contractele a 18 jucatori, cu 3 zile inainte de urmatorul meci, si ca va juca ultimele etape din Serie B cu juniorii.

Livorno este "lanterna rosie" in Serie B, la 12 puncte sub primul loc care duce la barajul de mentinere in divizie si la 15 puncte distanta de prima pozitie care asigura supravietuirea. In aceste conditii sportive dificile si pe fondul pierderilor financiare prilejuite de pandemia de coronavirus, presedintele Aldo Spinelli a decis sa nu prelungeasca contractele a 18 jucatori, care expirau pe 30 iunie. Astfel, antrenorul Antonio Filippini va pregati partida cu Trapani, de vineri, cu cei opt jucatori ramasi (Luka Bogdan, Matteo Di Gennaro, Davide Agazzi, Antonio Porcino, Davide Marsura, Murilo Mendes, Sven Braken si Fabio Mazzeo) si cu juniori din propria academie.

Printre cei 18 fotbalisti lasati sa plece se afla si romanul Adrian Stoian (29 ani), care semnase cu formatia „Gli Amaranto”, dupa ce fusese pus pe liber de FCSB. Acesta evolueaza la Livorno din august 2019, dar a suferit o ruptura de ligamente incrucisate la genunchi, in octombrie anul trecut, in timpul meciului amical impotriva formatiei slovene Tabor Sezana. El are doar trei prezente in acest sezon pentru formatia toscana, niciuna dupa grava accidentare.

Printre jucatorii care vor parasi pe Livorno se gaseste inclusiv capitanul Andrea Luci (legitimat din 2010, 331 meciuri pentru club), dar si jucatori cu mare experinta, precum Michel Morganella, Matias Silvestre, Robin Simovici, Federico Viviani si Luca Rizzo, sau tineri imprumutati de la echipele din Serie A. Clubul a avut peste 10 jucatori imprumutati in acest sezon, ei urmand sa revina la Livorno in perioada urmatoare. Livorno a petrecut 27 de sezoane in Serie A / Prima Divisione / Divisione Nazionale, fiind de doua ori vicecampioana a Italiei (1919-1920, 1942-1943) si ajungand pana in "16”-imile de finala ale Cupei UEFA, in sezonul 2006-2007.