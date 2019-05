Cu cine semneaza Adrian Stoian dupa ce a fost dat afara de FCSB! Mijlocasul a jucat doar 2 meciuri pentru ros-albastri in 2019

Adrian Stoian a fost dat afara de la FCSB dupa doar 100 de minute jucate in tricoul ros-albastru. El a bifat aparitii in primele doua meciuri din 2019, iar apoi nu a mai prins nici macar lotul.

FCSB l-a adus pe Adrian Stoian cu surle si trambite in iarna si l-a facut unul dintre cei mai bine platiti jucatori din Liga I. Doar 100 de minute a jucat, insa, acesta in 2019 pentru echipa ros-albastra, fiind acum pus pe liber de Becali. Patronul FCSB-ului a fost cel care l-a scos din echipa.

Fost jucator la Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone, Stoian are 28 de ani. El are sanse mari sa continue in Liga I.

Adrian Stoian, la Craiova



Adrian Stoian isi va incheia socotelile cu FCSB, dar are mari sanse sa ramana in Liga I. In acest moment, fotbalistul originar din Craiova poarta discutii chiar cu echipa din Banie si ar putea evolua pe Ion Oblemenco in sezonul viitor. El va avea acolo sansa de a se razbuna pe ros-albastri.

De altfel, Gigi Becali a afirmat si el ca "Stoian va ajunge la Craiova sau CFR".

Adrian Stoian are tatuata pe corp emblema Universitatii Craiova.

Mai are o oferta din Serie B

Adrian Stoian are si varianta revenirii in Italia, tara in care a locuit aproape 10 ani. El este dorit de o echipa din Serie B. Totusi, Craiova e prima optiune pentru mijlocas.