Adrian Stoian, acelasi hobby ca Alibec: se joaca CS GO! Ce risca jucatorii care pierd noptile in fata PC-ului. EXCLUSIV

Denis Alibec a fost criticat anul trecut pentru timpul petrecut in fata calculatorului.

Jocurile pe PC, in special CS Go, Fortnite sau DoTA sunt preferatele fotbalistilor. Recent, Ousmane Dembele, jucator cumparat de Barcelona cu peste 100 de milioane de euro, a fost criticat pentru ca pierde ore bune in fata calculatorului. Alte nume mari precum Neymar sau Ozil aleg sa petreaca ore intregi in fata calculatorului in timpul liber.

Denis Alibec a produs un subiect intens dezbatut in Romania anul trecut, cand juca la FCSB. Contul sau online de CS Go a fost descoperit, iar atacantul vicecampioanei era extrem de activ.

Alibec spune ca alege sa se joace pe calculator, in timp ce alti colegi de-ai sai petrec in oras.



"Ma joc pe calculator de cand eram mic. S-a discutat prea mult despre asta atunci cand eram la Steaua. Daca nu ar fi fost vorba despre Counter-Strike, s-ar fi gasit alte motive, alte defecte pe care sa mi le puna in carca. Asta e placerea mea. Cum altii aleg sa iasa in oras si sa petreaca, eu prefer sa stau acasa, in fata calculatorului. In joc poti sa cumperi skin-uri, arme. Eu nu am platit pentru asa ceva, dar am castigat un AWP de 3.000 de euro", a declarat Alibec in Gazeta Sporturilor.

Si urmasul lui Alibec la FCSB, Adrian Stoian, transferat de FCSB in aceasta iarna de la Crotone are acelasi hobby. A postat pe Instagram imagini din fata laptopului. Are si tricou personalizat cu CS Go.



Pompiliu Popescu, jostul medic al nationalei: Sa joace maxim o ora pe zi!



Pompiliu Popescu, fostul medic al nationalei, spune ca noptile pierdute in fata jocurilor virtuale sunt la fel de nocive pentru un sportiv de performanta precum iesitul in cluburi. El recomanda maximum o ora pe zi in fata calculatorului si respectarea orelor de odihna si a somnului de noapte.

"Daca jocul pe calculator afecteaza programul de somn al unui fotbalist, sigur ca afecteaza si prestatia. E bine sa se joace cu o anumita cumpatare. E o metoda buna de relaxare, in cantonamente mai ales, dar si cotidian, in schimb nu trebuie sa o exerseze la ore tarzii din noapte. E ca si cum ar pierde o seara in club, nu ar face altceva decat sa schimbe ritmul circadian, ritmul de 24 de ore (n.r. - ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentale apartinand entitatilor vii).

Important e sa joace doar ca relaxare si fara sa le afecteze orele de odihna. Sigur ca exista si o odihna activa, o odihna a creierului, psihica, unde trebuie sa stai in pat si sa iti asezi gandurile referitoare la starea de sanatate, la pregatire si la meciuri, sa stai linistit si te concentrezi pe problemele astea. O ora pe zi e foarte bine, dar este o problema daca se sta cu orele in fata calculatorului sau se pierd noptile.

Aceasta activitate genereaza si exacerbeaza oboseala psihica si fizica. Desi nu faci un efort fizic, faci doar unul intelectual, dar asta genereaza la randul lui o oboseala fizica. La efortul depus in sportul profesionist, daca nu te odihnesti bine, se poate ajunge la accidentari. Iti pierzi coordonarea, iti pierzi reactiile de raspuns, nu mai intri in forma sportiva maxima, nu mai ai placerea de a juca fotbal... De aceea e bine sa nu se practice jocurile pe calculator nu mai mult de o ora pe zi, pentru ca e activitate care da dependenta", a explicat Pompiliu Popescu pentru Sport.ro.

Adrian Stoian a fost cel mai apreciat jucator adus de FCSB in aceasta iarna, in meciurile amicale. Mai ales in partida cu Dinamo Kiev, cand a fost unul dintre cei mai activi jucatori din atacul ros-albastrilor.