Raspodori va primi 3.5 milioane de euro pe an la Roma

Atletico Madrid și AS Roma au ajuns la un acord pentru cedarea internaționalului italian Giacomo Raspadori. Trupa din Serie A ar urma să îl repatrieze pe atacant, după doar jumătate de an petrecută în Spania (14 meciuri și 2 goluri), pentru suma de 21.5 milioane de euro (2.5 milioane de euro pentru împrumutul pe un sezon, apoi achitarea a 19 milioane de euro, în vara viitoare).



Agenții jucătorului au fost la Roma, unde au discutat cu patronul Dan Friedkin, directorul sportiv Frederic Massara și antrenorul Gian Piero Gasperini, iar cele două părți ar fi stabilit un salariu anual de 3.5 milioane de euro pentru fotbalistul italian. Raspadori se poate alătura "giallorossilor" după disputarea Supercupei Spaniei (Arabia Saudită / 7-11 ianuarie 2026).



Dublu campion în Serie A și campion european în 2020

Giacomo Raspadori (25 de ani / 172 cm) este născut la Bentivoglio (regiunea Emilia-Romagna) și s-a format la juniorii cluburilor Progresso Calcio și Sassuolo Settore Giovanile. La nivel de seniori a evoluat pentru Sassuolo (2019-2022), Napoli (2022-2025) și Atletico Madrid (2025-prezent).



Are 45 de selecții și 11 goluri pentru naționala de seniori a Italiei, cu care a participat la Euro 2020, Nations League Finals (2023) și Euro 2024. În palmares are Serie A (2022-2023, 2024-2025), Campionatul European (2020), Serie A Player of the Month (ianuarie 2022) și Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (clasa a 5-a / 2021). Poate evolua ca atacant secund, atacant central și extremă stânga și este cotat la 22 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

