Campion UFC la categoria ușoară, Ilia Topuria, nu a ezitat să comenteze rezultatul luptei pentru centura interimară câștigată de Justin Gaethje împotriva lui Paddy Pimblett, eveniment transmis în direct de către VOYO.

Ilia Topuria l-a „curentat” Paddy Pimblett după înfrângerea cu Justin Gaethje

Illia Topuria este la fel de înflăcărat în afara cuștii ca și înăuntru. După înfrângerea lui Paddy Pimblett în fața lui Justin Gaethje, actualul campion la categoria ușoară nu s-a abținut să transmită un mesaj usturător ambilor luptători.

Inițial, Topuria trebuia să-și apere centura împotriva lui Paddy Pimblett, dar o problemă personală l-a forțat pe dublul campion UFC (categorie pană/categorie ușoară) să se retragă din circuit pentru o perioadă.

UFC a programat o luptă interimară pentru titlu între Gaethje și Pimblett la T-Mobile Arena din Las Vegas, cu scopul de a menține activitatea în vârful ierarhiei. Justin Gaethje a câștigat prin decizie unanimă într-un meci disputat.

După ce a suferit prima sa înfrângere în UFC, Paddy Pimblett a ratat un meci de unificare a titlului împotriva lui Ilia Topuria, care l-a taxat pe contul său de X: „Micuțule cârnat, tot ce trebuia să faci era să învingi un tip de 38 de ani (...) Ai fi fost bogat dacă ai fi câștigat” .

Justin Gaethje, felicitat de Ilia Topuria

El a continuat, adresându-se învingătorului duelului: „Justin, tot ce pot să-ți spun sunt felicitări... și aș vrea să-ți spun să te pregătești, dar ești terminat orice s-ar întâmpla”.

Poreclit „El Matador”, Ilia Topuria nu a mai pus mănușile din 28 iunie 2025, data victoriei sale care i-a adus titlul la categoria ușoară împotriva lui Charles Oliveira.



Neînvins ca profesionist (17-0-0), el ar putea reveni împotriva lui Gaethje și va încerca să-și consolideze și mai mult numele în istoria UFC.

