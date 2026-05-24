Astăzi, 24 mai, se împlinesc 37 de ani de la ultima finală de Cupa Campionilor Europeni jucată de o echipă de fotbal românească.

Atunci, în ultimul act al ediției 1988-1989 din CCE, Steaua pierdea cu 0-4 în fața uneia dintre cele mai bune formații din istoria fotbalului mondial, Milanul tripletei olandeze de vis Van Basten - Gullit - Rijkaard.

”Pe 24 mai 1989, Steaua disputa a doua finală în competiția principală a echipelor de club. După triumful de la Sevilla, din 1986, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București se afla din nou într-un meci cu trofeul Cupei Campionilor Europeni pe masă.

De această dată, adversară a fost AC Milan, campioana Italiei, considerată la vremea respectivă o echipă realmente fabuloasă, un adevărat monstru. Cu tripleta olandeză Rijkaard-Gullit-Van Basten, italienii porneau mari favoriți, mai ales după ce, cu o lună mai devreme, spulberaseră Real Madrid, în returul semifinalelor, scor 5-0, cele 5 goluri fiind marcate încă din prima oră de joc!”, a postat astăzi AS47, care a oferit și caseta meciului.

Caseta meciului: Hagi, Dan Petrescu, Balint, Lăcătuș sau Pițurcă vs Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi sau Maldini