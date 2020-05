AC Milan ii poate spune adio lui Ibrahimovic! Suedezul s-a accidentat din nou si poate rata restul sezonului

Atacantul italienilor a suferit luni la antrenamente o accidentare la tendonul lui Ahile, potrivit Sky Sport Italia.

AC Milan se teme ca Ibra ar putea rata restul sezonului din cauza acestei noi accidentari. El va fi supus mai multor investigatii pentru a se afla cat de grava este problema.

Ibrahimovic a avut o problema similara la inceputul acestui an si a fost nevoit sa rateze toate meciurile din ianuarie si februarie.

Contractul jucatorului care a ajuns la varsta de 38 de ani urmeaza sa expire la sfarsitul lunii iunie, desi echipa din Serie A ar putea sa ii prelungeasca intelegerea pe inca 12 luni.

Fostul jucator de la PSG a stat 2 luni in Suedia, iar pe 12 mai a revenit in Italia, la AC Milan, unde a petrecut 2 saptamani in izolare.

Zlatan s-a intors pe San Siro in ianuarie, dupa ce a jucat aproape 2 ani in MLS, pentru LA Galaxy. El a mai evoluat in trecut pentru "rossoneri" in perioada 2010-2012.

AC Milan se afla in clasament pe pozitia a 7-a, inainte ca Serie A sa fie suspendata in martie din cauza pandemiei de coronavirus.