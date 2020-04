Se stinge o noua era? Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre viitorul sau in plina pandemie! Ce are de gand sa faca atacantul suedez: "Asta se va intampla!"

Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre viitorul sau.

Atacantul celor de la AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre viitorul sau in plina pandemie de coronavirus. Dupa ce Zvonimir Boban si-a dat demisia din conducerea milanezilor, Ibrahimovic ar fi plecat si el in acel moment, in conditiile in care Boban a fost decisiv in economia transferului atacantului suedez pe San Siro.

Ibrahimovic nu a plecat insa si a vorbit despre viitorul sau dupa ce pandemia de coronavirus va trece. Acesta a lasat sa se inteleaga ca ar putea sa plece din vara la alt club, fiind dornic de ceva nou.

"Vom vedea ce va fi, nu stiu inca ce vreau. Ceva nou pare sa se intample in fiecare zi. Italia este a doua mea casa si a fost magic sa joc din nou pe San Siro arhiplin. Mi-a fost dor de acea pasiune pura pe care italienii o au pentru fotbal.

Cine ar fi putut sa anticipeze aceasta pandemie de coroanvirus? Am o familie de care trebuie sa am grija. Ei sunt multumiti aici, asa ca sunt si eu. Vreau sa continui sa ma dezvolt, dar nu ma gandesc doar la mine si la fotbal, ci la tot ceea ce ma inconjoara: familia si fericirea mea. Fotbalul reprezinta cariera mea, dar mai sunt multe alte lucruri in viata. Vreau sa invat ceva nou, sa devin o persoana mai buna si sa transmit asta tuturor celor de langa mine", a spus Ibrahimovic pentru Dagbladet.