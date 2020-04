SURPRIZA! Zlatan Ibrahimovic se intoarce la antrenamente, dar nu alaturi de AC Milan. Cu cine se va pregati suedezul incepand de luni

Zlatan nu sta departe de gazon in plina pandemie de coronavirus.

Ibrahimovic a plecat acasa, in Suedia, si nu va reveni prea curand in Italia din cauza crizei cauzate de Covid-19. Potrivit presei suedeze, atacantul lui AC Milan se va intoarce la antrenamente incepand de luni, alaturi de cei de la Hammarby, echipa unde este si actionar.

"Vrea sa se metina in forma. Luni incepem antrenamentele, iar Zlatan e bine venit sa se pregateasca alaturi de noi", a spus presedintele lui Hammarby, pentru expressen.se.

Presa din Italia anunta in urma cu putina vreme ca Zlatan nu isi va prelungi intelegerea pe care o are cu clubul milanez si nu este exclus ca acesta sa se retraga din fotbal, dupa 30 iunie, atunci cand ii expira contractul.

In varsta de 38 de ani, Ibrahimovic a fost adus la AC Milan in aceasta iarna, dupa ce a petrecut 2 sezoane in MLS, la LA Galaxy.