"Cand urlu eu, urla si el!" Tatuajul lui Zlatan Ibrahimovic a prins "viata"! Cum a fost surprins suedezul 

Zlatan Ibrahimovic (38 ani) le-a aratat fanilor tatuajul sau de pe spate, in care apare un leu, cu care starul suedez se identifica.

In ultima filmare postata pe contul oficial de Twitter, Ibrahimovic apare cu spatele, aratandu-le fanilor tatuajul facut in ianuarie 2018, pe care il considera cel mai reusit pe care il are.

Pe spatele sau sunt diferite forme, de la Buddha, pana la pene si pesti, care de la departare se asambleaza intr-un leu fioros.

In clip, Ibrahimovic isi incordeaza muschii, facand sa para ca leul de pe spatele sau urla, dupa cum sugereaza si descrierea clipului: "Cand urlu eu, urla si el!"

When I roar he roars pic.twitter.com/ogtJPF5s5N — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 4, 2020

