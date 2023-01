AC Milan, de neoprit în această iarnă. Fotbalistul care a semnat până în 2027 cu echipa de pe San Siro

AC Milan a obținut 37 de puncte din 51 posibile, înregistrând, în acest sens, nu mai puțin de 11 victorii, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri, în campionatul intern al fotbalului din Italia.

„Rossonerii” au reușit să-l facă pe Ismael Bennacer să-și prelungească contracutl. Algerianul avea o înțelegere care expira în iunie 2024, însă jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, a scris pe rețelele social media că închizătorul „a pus pixul pe foaie” cu AC Milan până în iunie 2027.

Ismael Bennacer will sign new deal with AC Milan today — it will be valid until June 2027. Official statement to follow. ????⚫️???????? #ACMilan

Release clause will only be valid from June 2024, not next summer. Value: €50m. pic.twitter.com/WmHbqzxQjn