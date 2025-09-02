A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: "Abia aștept să lucrez cu Chivu!"

Inter l-a împrumutat pe fundașul central Manuel Akanji (30 de ani) de la Manchester City. "Nerazzurrii" plătesc două milioane de euro pentru împrumutul pe un an și vor avea opțiunea unui transfer definitiv. Mutarea permanentă va deveni obligatorie în cazul în care Inter câștigă titlul în Serie A, iar Akanji va evolua în mai mult de 50% dintre meciuri.

Manuel Akanji, noul jucător al lui Inter: "Abia aștept să lucrez cu Chivu"



Akanji, fost jucător la FC Basel și Borussia Dortmund, era din 2022 la Manchester City. După 136 de meciuri în tricoul "cetățenilor", elvețianul nu a fost folosit deloc de Pep Guardiola în startul acestui sezon.



"Cu siguranță va fi diferit în Serie A față de Premier League sau chiar Bundesliga. Am văzut multe meciuri din Italia și îmi place mult campionatul.



Abia aștept să lucrez cu Chivu, să îl cunosc și să înțeleg ideile sale", a spus Akanji, pentru Inter TV.



La Inter mai evoluează un internațional elvețian, portarul Yann Sommer (36 de ani). "Mi-a scris după ce am semnat și s-a oferit să mă ajute cu ce am nevoie. E bucuros să mă aibă aici și sunt nerăbdător să îl văd", a spus Akanji.

