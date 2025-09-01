Antrenorul român primește întăriri în linia defensivă, iar ultimul jucător care va ajunge la Milano este un star de la Manchester City.

Manuel Akanji semnează cu Inter

În vârstă de 30 de ani, Manuel Akanji va semna cu echipa pregătită de antrenorul român. Internaționalul elvețian va ajunge la Inter sub formă de împrumut cu opțiune ded cumpărare.

Opțiunea va deveni o obligație în cazul în care nerazzurrii vor câștiga Scudetto. Akanji a ajuns deja la Milano și va efectua vizita medicală înainte de a semna contractul.

28 de milioane de euro este cota de piață a lui Manuel Akanji, conform Transfermarkt.

La Manchester City, Akanji are 136 de meciuri, cinci goluri și trei pase decisive.

