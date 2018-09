A dat gol si imediat a luat tricoul lui Chiriches! Gestul extraordinar al lui Insigne dupa reusita cu Parma

Capitanul nationalei s-a accidentat grav la partida cu Muntenegru.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Napoli a invins-o cu 3-0 pe Parma in etapa intermediara din Serie A - Lorenzo Insigne a deschis scorul inca din minutul 4 si i-a dedicat reusita lui Vlad Chiriches! Atacantul italian a ajuns la 4 goluri in ultimele 3 partide de Serie A iar Napoli a urcat pe locul 2 in clasament, la 3 puncte in spatele lui Juventus.

Insigne s-a dus spre banca de rezerve dupa golul sau si a luat un tricou cu numele lui Vlad Chiriches si l-a aratat spre camera. Chiriches a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior de la genunchiul stang si va lipsi intre 6 si 8 luni de pe gazon.

Miercuri seara s-au mai jucat din Serie A: Udinese 1-2 Lazio, Atalanta 0-0 Torino, Cagliari 0-0 Sampdoria, Genoa 2-0 Chievo, Juventus 2-0 Bologna si AS Roma 4-0 Frosinone.