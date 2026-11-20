AC Milan și AS Roma sunt interesate să-l transfere în ianuarie pe atacantul lui Real Madrid, brazilianul Endrick (20 de ani).

AC Milan și AS Roma, în cursa pentru Endrick

Suma de transfer estimată a potențialei afaceri este cuprinsă între 60 și 70 de milioane de euro, după cum informează Corriere dello Sport.

AC Milan este dispusă să achite banii respectivi printr-o parte fixă ​​și bonusuri.

La rândul ei, Real Madrid ia în calcul și includerea unei clauze de răscumpărare, așa cum a mai procedat și în cazul altor fotbaliști de viitor pe care i-a lăsat să plece (Nico Paz, Gonzalo Garcia sau Jacobo Ramon).

Poziția lui Mourinho și dorința lui Endrick

Jose Mourinho se opune în continuare vânzării brazilianului, în ciuda interesului constant manifestat de ambele cluburi italiene.

În același timp, Endrick a susținut că își dorește să își petreacă întreaga carieră alături de „Los Blancos”.

„Să joc mai mult la Real Madrid? Mourinho decide, nu eu. Sunt la Real Madrid, cel mai bun club din lume. Sper să-mi petrec toată viața la Real Madrid”, a spus el.