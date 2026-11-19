Real Madrid și Aurelien Tchouameni au convenit să îi prelungească angajamentul mijlocașului francez, el rămânând la club până la 30 iunie 2032.

Real Madrid și Aurelien Tchouameni au bătut palma!

Tchouameni își prelungește astfel contractul cu „Los Blancos” pentru încă șase sezoane și își consolidează continuitatea în proiectul madrilen, unde s-a impus ca un jucător-cheie la mijlocul terenului.

Aurelien Tchouameni s-a alăturat echipei Real Madrid, care l-a cumpărat în 2022 de la Monaco pentru 80.000.000 de euro.

Un fotbalist titrat printre „Los Blancos”

De la sosirea la club, a jucat 205 meciuri și a câștigat opt ​​titluri: o Ligă a Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe UEFA, un titlu în La Liga, o Copa del Rey și o Supercupă a Spaniei.

El este internațional francez, adunând 50 de meciuri pentru echipa națională și câștigând un titlu în Liga Națiunilor în 2021.