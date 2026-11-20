Omul de afaceri a fost pus sub acuzare în 2006 pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Ancheta viza acordarea unor credite cu încălcarea normelor interne ale Băncii Internaționale a Religiilor. În 2011, Curtea de Apel pronunțase o condamnare definitivă la șapte ani de închisoare cu executare.

Ulterior, în urma unor contestații în anulare, pedeapsa a fost anulată. Dosarul a fost asociat și cu numele judecătoarei Veronica Cîrstoiu, condamnată într-un dosar de corupție în care anchetatorii au susținut că ar fi primit 630.000 de euro pentru a favoriza soluționarea unor cauze.

Decizie finală în dosarul Dinel Staicu! Horărârea luată de Curtea de Apel

În iulie 2026, Cornel Teodor Volintiru, reprezentant al acționarilor BIR, a atacat sentința penală din 2010 a Judecătoriei Sectorului 4 București, care îi viza pe Dinel Staicu și pe cei trei complici ai săi.

Pe 10 noiembrie 2026, Curtea de Apel a respins apelul ca inadmisibil. Decizia este definitivă, iar petentul a fost obligat să achite 600 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

„În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. a) C.pr.pen, respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul V.C.T., reprezentantul acţionarilor B.I.R., împotriva sentinței penale nr. 1240/15.06.2010, pronunţate de Judecătoria Sector 4 București, în dosarul nr. 14165/4/2006. În baza art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apelul acestuia. Onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru intimaţii: D.V., P.I., R.R. și S.D., în cuantum de câte 1.138 lei, fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părților şi a parchetului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.11.2026”, se arată în soluția instanței.