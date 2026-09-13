După ce a câștigat Cupa României cu Corvinul, a participat în cupele europene, a promovat în Superliga, iar acum are un start bun de sezon, Florin Maxim ar fi ajuns pe radarul celor de la FCSB, care se gândesc deja la un succesor pentru Marius Baciu.

Florin Maxim: "Nu am licența Pro. Nu pot să plec la FCSB și să fiu într-o situație penibilă"

Florin Maxim a exclus însă posibilitatea de a prelua prea curând FCSB, motivul fiind acela că nu deține licența Pro. Licența A, cea pe care o are în prezent, îi permite să antreneze doar la echipa alături de care a promovat, Corvinul Hunedoara.

Maxim a explicat că va putea rămâne pe banca Corvinului și în sezonul următor din Superliga, cu condiția să se înscrie la următoarele cursuri pentru licența Pro.

"Așa am auzit, că anul acesta vor începe cursurile pentru licența Pro. Eu sunt obligat să mă înscriu la următorul curs, când va fi el. Dacă rămânem cu Corvinul în prima ligă, eu pot antrena în continuare, dar am obligativitatea să mă înscriu la următorul curs. Dacă nu fac asta, nu mai pot sta pe bancă.

Și dacă a existat o ofertă de la FCSB și dacă nu, nu e cazul acum să dezbatem. La mine era simplu. Nu aveam licență și nu puteam să stau pe bancă ca antrenor principal. Nu cred că se pune problema ca eu să plec, chiar dacă am sau nu ofertă. Nu pot să plec și să fiu într-o situație penibilă, deși poate s-ar fi putut găsi o soluție să am pe cineva în staff cu licență Pro, iar eu să fiu trecut ca antrenor secund.

Neavând licență Pro, Corvinul e singura echipă din prima ligă pe care o pot antrena. Dacă niște oameni s-au interesat sau nu de mine, n-are rost să vorbim", a spus Florin Maxim, la Digisport, după eșecul suferit de Corvinul contra celor de la Universitatea Craiova, scor 0-1.

Florin Maxim, întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali

Întrebat dacă ar fi putut lucra cu Gigi Becali la FCSB, Maxim s-a limitat să spună: "Dacă aș fi putut sa nu, n-are rost să facem supoziții. Nu știu. Dacă aș fi în situațiile respectiva, probabil v-aș putea răspunde concret, dar n-are niciun rost să facem doar supoziții".

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