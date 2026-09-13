În acest context, se vorbește tot mai mult despre cum va arăta FCSB în următoarea perioadă, ce sistem va fi implementat la echipă și pe ce poziție va evolua Denis Drăguș.

Robert Niță, convins că Cisotti și Boutoutaou pot fi sacrificați din primul 11 la FCSB

Robert Niță a vorbit despre acest subiect și a adresat o întrebare importantă. Va mai avea loc în primul 11 italianul Juri Cisotti, una dintre piesele de bază din angrenajul roș-albaștrilor în ultimele două sezoane?

Andrei Grecu, moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, crede că Cisotti nu poate fi înlocuit din primul 11, chiar dacă roș-albaștrii au făcut unele transferuri importante. Totuși, Robert Niță spune că lui Cisotti nu îi garantează nimic locul în primul 11, mai ales dacă Gigi Becali va avea de ales între el și David Miculescu, cel care, după plecarea lui Florin Tănase, a devenit căpitan.

De altfel, Niță crede că nici Aymen Boutoutaou nu va mai fi inclus în primul 11 la FCSB, mai ales că fotbalistul ajuns în vară la gruparea roș-albastră a fost criticat în repetate rânduri de patronul echipei.