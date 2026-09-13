În acest context, se vorbește tot mai mult despre cum va arăta FCSB în următoarea perioadă, ce sistem va fi implementat la echipă și pe ce poziție va evolua Denis Drăguș.
Robert Niță, convins că Cisotti și Boutoutaou pot fi sacrificați din primul 11 la FCSB
Robert Niță a vorbit despre acest subiect și a adresat o întrebare importantă. Va mai avea loc în primul 11 italianul Juri Cisotti, una dintre piesele de bază din angrenajul roș-albaștrilor în ultimele două sezoane?
Andrei Grecu, moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, crede că Cisotti nu poate fi înlocuit din primul 11, chiar dacă roș-albaștrii au făcut unele transferuri importante. Totuși, Robert Niță spune că lui Cisotti nu îi garantează nimic locul în primul 11, mai ales dacă Gigi Becali va avea de ales între el și David Miculescu, cel care, după plecarea lui Florin Tănase, a devenit căpitan.
De altfel, Niță crede că nici Aymen Boutoutaou nu va mai fi inclus în primul 11 la FCSB, mai ales că fotbalistul ajuns în vară la gruparea roș-albastră a fost criticat în repetate rânduri de patronul echipei.
- Robert Niță: ”Credeți că mai joacă Cisotti?”
- Andrei Grecu: ”100%, în orice sistem ar juca, nu ai cum să îl scoți din echipă. La cum se antrenează și la cum e în teren...”
- Robert Niță: ”Zici tu? Nu ai de unde să știi cum se antrenează!”
- Andrei Grecu: ”Știu eu cum se antrenează, se antrenează mai bine decât toți.”
- Robert Niță: ”Zi-mi jucătorii de la mijloc de la FCSB.”
- Andrei Grecu: ”Nu contează, el nu are cum să lipsească. În primul rând, poate să joace în trei poziții la fel de bine, și inter, și în bandă și în față, stânga, dreapta. Dacă ar fi să zici Miculescu sau Cisotti în dreapta...”
- Robert Niță: ”E Miculescu fără discuții, e căpitanul echipei!”
- Andrei Grecu: ”Înseamnă că eu mă uit degeaba la fotbal dacă Miculescu este peste Cisotti.”
- Robert Niță: ”Drăguș joacă în stânga?”
- Andrei Grecu: ”Eu cred că o să joace în centru.”
- Robert Niță: ”Păi și cu Garita ce faci?”
- Andrei Grecu: ”Pe Garita îl ții pe bancă!”
- Robert Niță: ”De ce? Și cine joacă în stânga?”
- Andrei Grecu: ”În stânga poate să joace și Boutoutaou.”
- Robert Niță: ”După ce declară patronul, joacă Boutoutaou? A jucat 11 meciuri titular..”
- Andrei Grecu: ”Contează ce sistem joacă, poate se duc în 4-3-3, și la mijloc pot fi Korenica, Muhar, Cisotti.”
- Robert Niță: ”Și cu Joao Paulo ce faci? Terminați-vă că e aglomerație peste tot, o să fie aglomerație și pe bancă la FCSB.”
- Andrei Grecu: ”Am zis doar că nu cred că îl poate ține pe bancă pe Cisotti, indiferent de cine vine.”
- Robert Niță: ”Dacă va fi să aleagă între Miculescu și Cisotti, alege Cisotti?”
- Andrei Grecu: ”Eu zic că dacă alege într-un meci Miculescu, îl scoate la pauză, îl bagă pe Cisotti și zice: <<Nu mai fac greșeala asta niciodată!>>. Pe Miculescu s-ar putea să îl forțeze număr 9. Eu nu văd să îl scoată pe Cisotti din primul 11. Nu văd la FCSB un jucător care să facă atât de multe lucruri pentru echipă, și defensiv, câte recuperări are, și ofensiv, vine cu niște centrări excelente. Dacă dă cineva centrări bune la FCSB, ăla e Cisotti”.