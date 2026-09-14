OFICIAL Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City

Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City Premier League
SPORT.RO
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Manchester City a câștigat derby-ul orașului Manchester, după ce a învins-o pe United cu scorul de 1-0, în etapa a patra din Premier League.

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Manchester UnitedManchester CityErling Haaland
Din articol

Meciul a fost presărat cu momente controversate care au stârnit dezbateri aprinse, mai ales în condițiile în care este vorba despre un derby.

Golul lui Erling Haaland ar fi trebuit anulat

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În minutul 23, ”Cetățenii” au rămas în zece jucători, după ce Phil Foden a văzut direct cartonașul roșu pentru că l-a lovit cu piciorul în abdomen pe Bruno Fernandes. Gestul lui Foden a venit ca reacție la o lovitură pe care Bruno Fernandes i-a aplicat-o rivalului de la City, însă jucătorul de la Manchester United a rămas nepedepsit.

În inferioritate numerică, Manchester City a reușit să deschidă scorul prin Erling Haaland în minutul 60. Inițial, golul a fost anulat pentru ofsaid, dar, după intervenția VAR, reușita lui Erling Haaland a fost validată.

Deși după trasarea liniilor, s-a observat că Dorgu l-a ținut în joc pe Haaland, mulți fani au reproșat că golul atacantului norvegian ar fi trebuit anulat pentru un ofsaid la Enzo Fernandez, care a influențat faza.

Comisia de Arbitraj din Premier League a reacționat după controversa apărută la Manchester United - Manchester City și a transmis clar că golul nordicului ar fi trebuit anulat.

În urma incidentului din minutul 60 al meciului de duminică din Premier League dintre Manchester United și Manchester City, disputat pe Old Trafford, putem oferi clarificări cu privire la golul acordat lui Haaland. Decizia luată pe teren a fost de ofsaid împotriva lui Haaland, însă aceasta a fost verificată de VAR, iar norvegianul a fost considerat în poziție regulamentară.

În aceeași fază de atac, s-a stabilit că Enzo Fernandez nu a jucat mingea și, prin urmare, orice posibilă infracțiune de ofsaid implică o doză de interpretare. Cu toate acestea, în această situație, VAR-ul nu a sesizat impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o analiză a fazei de către arbitrul de pe teren.

Am luat legătura în această seară cu Manchester United pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de judecată. Incidentul va fi supus unei analize”, se arată în comunicatul emis de .Comisia de Arbitraj.

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