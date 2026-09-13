Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc

Egalitatea a fost restabilită rapid, în minutul 23, de către Sven Mijnans , care a finalizat cu capul o centrare venită de la Esmir Bajraktarevic . Până la pauză, tabela a arătat 2-1, după ce Kodai Sano a înscris în minutul 39 cu un șut puternic, expediat de la distanță.

Meciul nu a început tocmai ideal pentru gazde. Oaspeții au deschis scorul în minutul 15, prin Milan Zonneveld , care a profitat de o eroare majoră a portarului Matej Kovar . Acesta din urmă a apreciat greșit o pasă lungă și i-a permis atacantului advers să trimită mingea în poarta goală.

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Hat-trick decisiv și fotoliul de lider

În repriza secundă, Sven Mijnans a ieșit din nou la rampă. Mijlocașul a marcat pentru 3-1 în minutul 74, profitând de o respingere după un șut al lui Ricardo Pepi, iar în minutul 88 a închis tabela la 4-1, bifând un hat-trick de senzație cu o execuție impecabilă. Cu aceste trei puncte obținute pe teren propriu, gazdele au urcat pe prima poziție în clasamentul campionatului intern.

Dennis Man, care vine după o accidentare, a rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul confruntării, antrenorul Peter Bosz alegând o linie de atac inedită, din care au mai făcut parte jucători precum Guus Til și Amir Bouhamdi. Internaționalul român nu a fost trimis pe teren nici măcar pe final, deși în lot s-au operat mai multe modificări.

Patru meciuri a jucat Dennis Man pentru PSV în acest sezon, adunând doar 98 de minute pe teren, fără să-și treacă vreo reușită notabilă în cont.