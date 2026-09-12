Adrian Mutu, ofertat de Fiorentina! Dezvăluirile „Briliantului”: „Nu toți avem oportunitatea lui Chivu”

Adrian Mutu, ofertat de Fiorentina! Dezvăluirile „Briliantului”: „Nu toți avem oportunitatea lui Chivu” Fotbal extern
SPORT.RO
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Adrian Mutu a fost ofertat de către Fiorentina.

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Adrian Mutu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimele trei decenii. Fostul atacant și-a făcut o carieră impresionantă în străinătate, însă cea mai bună perioadă a fost petrecută la Fiorentina.

Adrian Mutu, ofertat de Fiorentina

După ce majoritatea jucătorilor din „Generația de Aur” s-au retras la începutul secolului 21, iubitorii fotbalului din România s-au putut bucura de „Generația Mutu și Chivu”. Echipa națională, cu cei doi în angrenaj, a reușit o calificare la EURO 2008.

Dacă Chivu a ajuns pe banca lui Inter, Adrian Mutu încă este fără angajament. În ciuda acestui fapt, „Briliantul” a avut oportunitatea de a o pregăti pe Fiorentina. Ce-i drept, oferta a fost pentru echipa din Primavera.

Acest lucru se întâmpla în perioada în care Daniele Prade era director sportiv la Fiorentina. Adrian Mutu a dezvăluit că negocierile s-au împotmolit în momentul în care a solicitat să pregătească formația U23 a clubului, ci nu pe cea de Primavera.

„S-a întâmplat în perioada mandatului de director sportiv al lui Daniele Prade (iulie 2019 – noiembrie 2025), însă Mutu a forțat în discuții și a cerut să fie instalat la cârma echipei U23:

"Îți dai seama. Nu mai zic de Italia, mai zic și de Fiorentina. E greu. Așa cum vorbeam și cu foștii mei colegi, nu tuturor li se întâmplă să avem oportunitatea cum a avut-o Cristi (n.r. Chivu), că vorbim de un român. El a rămas în club mulți ani.

Să facem un exercițiu de imaginație. Eu am fost aproape să intru în club când era Daniele Prade acolo. Am fost aproape să iau întâi Primavera, am zis că nu mai vreau să mă întorc, că deja fusesem la U21. Atunci i-am zis că dacă vrea și are ceva în cap pentru mine, mai este U23.

Cristian a fost pregătit în asta. A fost trimis la Parma, sigur a avut și Inter interes să-l călească. Au avut un plan cu el, s-a văzut clar. Bineînțeles că și Cristi a fost băiat deștept și bun și a știut să profite. El a câștigat titlul la Primavera, a jucat și în Champions League. A fructificat la maximum Cristi, a fost băiat deștept", a spus Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.

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CV-ul lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a făcut primii pași în fotbal la FC Argeș, ca ulterior să mai fie legitimat la Dinamo, Inter, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena, AC Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Târgu Mureș.

Ca antrenor, „Briliantul” s-a aflat pe banca FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

  • 77 de selecții și 35 de goluri a adunat Adrian Mutu la echipa națională a României
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