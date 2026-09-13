Chivu intervine în polemica momentului din Italia: „Cu cât e mai puțin, cu atât e mai bine!”

Chivu intervine în polemica momentului din Italia: „Cu cât e mai puțin, cu atât e mai bine!” Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre noul stil de arbitraj din Serie A înaintea confruntării cu Udinese.

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cristi chivuInter MilanoSerie A
Din articol

Formația milaneză se pregătește pentru un nou duel în campionat, iar tehnicianul român a abordat problema arbitrajului video. Chivu susține tendința actuală din Italia, ca sistemul VAR să fie solicitat cât mai rar, solicitând ca jocul să fie lăsat să curgă.

„Sunt mulțumit de acest criteriu. Cu cât este mai puțin VAR, cu atât există mai multă intensitate și cursivitate în joc. Reluările rapide sunt importante pentru că dau ritm unei partide”, a spus Chivu.

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Sursa foto: Imago Images
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Mai puține întreruperi pe teren

Tehnicianul apreciază decizia arbitrilor de a nu fragmenta meciurile la fiecare duel fizic. „Îmi place dacă cel care este doar atins nu rămâne pe gazon, astfel încât să nu-și lase echipa în zece oameni pentru un minut”, a transmis antrenorul.

Deși susține un joc mai fluid, Chivu a subliniat că tehnologia trebuie să-și păstreze rolul decisiv la fazele complexe. „Sunt situații în care VAR-ul trebuie să intervină pentru că arbitrul nu are vizibilitatea potrivită pentru a decide. Nimeni nu vrea să elimine VAR-ul. Dar cu cât este mai puțin, cu atât e mai bine pentru toți. Îmi place să las deciziile la latitudinea arbitrului, pentru că el trebuie să își asume responsabilitatea”, a adăugat acesta.

La final, românul a evidențiat importanța comunicării pe teren. „Mi-ar plăcea să văd mai mult dialog, deși înțeleg că există multă presiune pe arbitri”, a concluzionat tehnicianul.

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