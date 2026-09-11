Inter e cea mai bună echipă a Italiei, sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani), dovadă și eventul din campania anterioară. Și, totuși, formația care domină fotbalul italian are probleme în Europa.

În sezonul precedent, formația milaneză s-a clasat pe 10 din 36 în grupa de Champions League, adunând 15 puncte. Acest total a fost insuficient pentru o clasare în Top 8, care ar fi garantat accesul în optimi. Drept urmare, Inter a fost nevoită să joace play-off-ul cu Bodo/Glimt (Norvegia). Iar aici, a urmat dezastrul: eliminare cu scorul de 2-5, la general!

Inter, „condamnată“ să fie aproape de perfecțiune

În noua campanie, Inter a pornit ca din tun în campionat, cu trei victorii în primele trei etape din Serie A, dar a fost năucită în Champions League: 1-2, în deplasare, cu Real Madrid.

La prima vedere, o înfrângere în runda inaugurală a Ligii nu e un capăt de țară. Pentru că mai rămân șapte meciuri de disputat. Problema e că, potrivit calculelor actualizate ale celor de la Football Meets Data, pentru o clasare în Top 8 e nevoie de minim 15 sau 16 puncte.

Ce înseamnă asta pentru Interul lui Chivu? Că trebuie să se apropie de perfecțiune în meciurile rămase! Ca să facă 16 puncte, Inter trebuie să contabilizeze cinci victorii și un egal, în cele șapte partide pe care le mai are în Champions League.

Vestea bună e că Inter pornește cu prima șansă, în duelurile cu Club Brugge, Șahtior, Feyenoord, Stuttgart și Slovan Bratislava. Așadar, în cazul în care și-ar respecta statutul de favorită în aceste partide, Inter ar strânge 15 puncte. Caz în care ar mai avea nevoie de minim un egal, în meciurile grele, cu Dortmund și cu Liverpool.

Inter, programul complet până în ultima etapă din Champions League