Pafos s-a impus în deplasare la AEK Larnaca, scor 1-0, într-un meci din etapa a trei din Cipru. Unicul gol al meciului, dar și cel care a adus victoria oaspeților, a fost marcat de Vlad Dragomir.

Vlad Dragomir, decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică

Internaționalul român nu a fost titular în partida contra lui AEK Larnaca și a intrat în teren în minutul 60, după ce l-a înlocuit pe Lele.

Impactul lui Vlad Dragomir a fost aproape instantaneu, pentru că la două minute de la intrarea pe teren a înscris, iar golul lui s-a dovedit în final cel cal care a adus victoria lui Pafos.

Mijlocașul de 27 de a fost servit superb de un coleg, care a pasat cu exteriorul și a înscris cu un șut din prima, la care portarul a avut reacție, dar nu a putut interveni.