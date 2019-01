47.000 de oameni la derby-ul Germaniei la hochei! Imagini senzationale la Koln: scenografie, strigate si bataie pe gheata

Daca tot e oprit campionatul, pe stadionul din Koln s-a jucat hochei. 47 de mii de oameni au venit la un derby.

Atmosfera a fost mai ceva ca la Revelion la Koln.



A fost si record de spectatori in Europa la un meci de hochei! Peste 47.000 de oameni au fost prezenti. Podolski a dat lovitura de incepere la Koln - Dusseldorf.



Fanii au pregatit si o coregrafie spectaculoasa. Jucatorii au ramas cu ochii in tribune si au luat gol repede, in secunda 46. Nici bataile ca in NHL nu au lipsit.