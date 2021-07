O bunicuță e influencer pe internet! E o cunoscută instructoare de fitness, la aproape 75 de ani

O canadiancă a devenit unul dintre cei mai urmăriți influenceri din domeniul fitness-ului, deși împlinește în acest an trei sferturi de secol.

Joan MacDonald a devenit celebră cu postări de la sala de fitness, poze de pe plaje cu nisip alb și ipostaze în bikini, dar, spre deosebire de modelele și instructoarele de aerobic în vogă, mai tinere, ea are 74 de ani. Bunicuța culturistă a ajuns la 1.4 milioane de urmăritori pe Instragram și a făcut celebră sintagma "Train With Joan" ("Antrenează-te cu Joan").

"Totul a început cu o vizită la medic, care mi-a descoperit probleme cu tensiunea arterială și mi-a recomandat medicație, pentru a o ține sub control. Dar nu am vrut să mai iau medicamente, pentru că aveam deja 90 kg și mai aveam probleme cu rinichii, colesterolul și refluxului gastric. Așa că am căutat soluții alternative", spune femeia.

S-A MUTAT ÎN MEXIC ȘI S-A APUCAT SERIOS DE FITNESS

La 60 de ani, ea și-a lăsat casa din Ontario (Canada) și s-a mutat în Tulum (Mexic), împreună cu fiica sa, Michelle, și ginerele său, ambii antrenori de fitness la un resort hotelier din Peninsula Yucatan. A început antrenamentele cu greutăți de 1 kg și a ajuns acum să facă exerciții complexe, cum ar fi cele pentru triceps cu gantera de 11 kg, și să uimească cu musculatura foarte dezvoltată a spatelui. "Michelle mi-a zis 'Vei sfârși ca bunica, într-un cămin de bătrâni! Vei avea nevoie de oameni care să te îngrijească. Chiar vrei lucrul ăsta sau începi să faci mișcare?' Bineînțeles că nu voiam. Eram istovită și sătulă să fiu obosită și bolnavă", mărturisește ea.

După nouă luni, Joan a scăpat de medicamente, timp în care a învățat să folosească smartphone-ul, internetul, computerul, aplicațiile de fitness și să-și prepare shake-uri proteice. Apoi a luat contact cu Instagram-ul, unde și-a făcut un cont personal, pentru a păstra legătura cu comunitatea celor ce se îngrijesc de sănătatea lor.

A început să dezvăluie prietenilor virtuali exercțiile fizice pe care le-a urmat, devenind rapid un fenomen pe internet, cu 1.4 milioane de urmăritori pe cont și un contract de sponsorizare cu Women’s Best, unul dintre cei mai mari producători de echipament de fitness premium pentru femei. "Train with Joan" a devenit un brand de pozitivism și un exemplu de urmat de persoanele de toate vârstele.

"MI-AU TREBUIT 55 DE ANI CA SĂ MĂ TREZESC, DAR AM FĂCUT-O, ÎN SFÂRȘIT"

"Au zis că îi 'influențez' și să continui. Când am ajuns la 1.000 de urmăritori, mi s-a părut o cifră foarte mare, acum am aproape 1.5 milioane. E fabulos! Ca femeie, oferi foarte mult familiei. Copiii mei sunt foarte importanți pentru mine, dar doar pentru că îngrijești o familie nu înseamnă că nu mai ai și altceva de oferit. Femeile mai în vârstă încă mai au multe de oferit. Cunosc multe femei de 50-60-70 ani, care sunt persoane puternice și niște oameni incredibili. Avem o voce, o experiență și ar trebui să fim auzite. Oamenii gândesc 'Oh, bunica e bătrână, ce știe ea?' Dar ar fi uimiți de ce e capabilă bunica să facă și câte lucruri cunoaște.

Cred că conteaza foarte mult să te simți bine în corpul tău și să fii în formă. Eu nu am fost considerată niciodată o femeie frumoasă și aud încă foarte des acest lucru. Dar mă simt bine în privința corpului meu și sunt mult mai încrezătoare acum. Mi-au trebuit 55 de ani să mă trezesc, dar am făcut-o, în sfârșit. Nu vreau să mă întorc la ceea ce am fost, corpul meu este acolo unde vreau să fie”, spune aceasta.